Надеюсь, что итоги выборов 7 февраля послужат благу братского народа Азербайджана - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Отношения Турции и Азербайджана успешно развиваются в свете заветов общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в понедельник в Анкаре.

Президент Турции вновь поздравил главу нашего государства с победой на выборах 7 февраля, назвав историческим голосование в Азербайджане, проведенное впервые на всей суверенной территории республики.

Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что высоко ценит решение азербайджанского лидера совершить первый после победы на выборах зарубежный визит в Турцию.

Президент Турции выразил надежду на то, что итоги президентских выборов послужат благу братского народа Азербайджана.