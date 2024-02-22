Миру нужна новая ООН - Нуман Куртулмуш

БАКУ /Trend/ - Миру нужна новая ООН.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на XIV пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи в Баку сказал председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш.

"Посредством конфликтов распространяются идеи глобальной вражды. Конфликты существуют во многих частях Азии. Я имею в виду два конфликта в близкой географии. Первый - это война в Украине. Как видится, эта война больше между Россией и Западом. Если эта проблема не будет решена в ближайшее время, она охватит весь мир. Второй конфликт - это конфликт между Израилем и Палестиной. Человечество не должно молчать об этом. Эти конфликты показывают нам, что международная система, существующая в мире, не может решить никаких проблем. Нам нужна новая ООН, новый международный механизм", - сказал Куртулмуш.

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