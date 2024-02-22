Инфраструктура Азербайджана доступна для всех стран Азии - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Инфраструктура Азербайджана доступна для всех стран Азии.

Как сообщает в четверг Trend, об этом во время выступления на XIV пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в Баку заявила председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова.

С.Гафарова отметила, что Азербайджан придает большое значение развитию сотрудничества со странами Азии как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

"Одно из них - транспортное сообщение. В результате крупных инвестиций в транспортную инфраструктуру, Азербайджан стал одним из транспортных и логистических узлов Евразии. Через Азербайджан проходят транспортные коридоры "Восток-Запад" и "Север-Юг". Инфраструктура Азербайджана доступна для всех стран Азии. Расширение сотрудничества в этой области обязательно улучшит экономические и торговые отношения между нашими странами", - подчеркнула спикер.

По словам С.Гафаровой, сегодня деятельность АПА охватывает политическую, экономическую, социальную, культурную и другие важные области.

"Объединяя парламенты, мы еще больше мобилизуем усилия наших стран для достижения общих целей. В то же время для достижения этих целей, парламент вносит свой вклад в эту работу.

Парламент Азербайджана, рассматривает АПА как важную структуру. Это отражает наше совместное стремление углубить межпарламентский диалог. Я считаю, что развитие институционального потенциала организации еще больше укрепит наше сотрудничество.

Работа ассамблеи может быть усилена за счет усиления деятельности и повышения эффективности существующих органов, регулируемых уставом АПА. Создание новых механизмов также значительно обогатит нашу работу", - отметила С.Гафарова.

В то же время С.Гафарова также упомянула, что чистая окружающая среда и "зеленое" развитие являются одними из приоритетных направлений повестки дня в области устойчивого развития Азербайджана.

"Азербайджан также присоединился к Глобальному соглашению об утроении мирового потенциала возобновляемых источников энергии и удвоении энергоэффективности к 2030 году. Азербайджан был выбран страной-хозяином COP29 при единогласной поддержке международного сообщества. Это явлется подтверждением приверженности Азербайджана поддержке международных усилий в области изменения климата", - добавила С.Гафарова.

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