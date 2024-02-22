Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Саудовской Аравии

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Служителю двух благородных святынь, Королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду по случаю 22 февраля - Дня основания Королевства Саудовская Аравия, сообщает в четверг Trend.

"Дорогой Брат,

Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и в Вашем лице Вашему братскому народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 22 февраля – Дня основания Королевства Саудовская Аравия.

Мы придаем большое значение дружественным отношениям и сотрудничеству между Азербайджаном и Саудовской Аравией, построенным на таких прочных основах, как исламская солидарность, братство, взаимная поддержка и доверие. Политический диалог на высоком уровне между нами сопровождается нашим эффективным сотрудничеством в ряде сфер.

Высоко ценим поддержку, оказанную Саудовской Аравией с первого дня суверенитету и территориальной целостности нашей страны. Уверен, что мы будем прилагать совместные усилия, направленные на углубление отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией, успешное продолжение взаимодействия как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций в интересах наших братских народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому народу Саудовской Аравии – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.