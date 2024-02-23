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Президент Ильхам Алиев поздравил Императора Японии

Политика Материалы 23 февраля 2024 11:29 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поздравил Императора Японии

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Императору Японии Нарухито по случаю национального праздника страны – Дня рождения Императора, сообщает в пятницу Trend.

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Японии – Дня Вашего рождения.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Японии постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.

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