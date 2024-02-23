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В Азербайджане отменяется требование в связи с возрастным цензом для кандидатов в судьи

Политика Материалы 23 февраля 2024 14:17 (UTC +04:00)
В Азербайджане отменяется требование в связи с возрастным цензом для кандидатов в судьи

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане отменяется требование в связи с возрастным пределом для кандидатов в судьи.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос отражен в предложенном изменении в закон "О судах и судьях", которое обсуждалось сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Согласно изменению, судьями могут стать граждане Азербайджанской Республики, имеющие высшее юридическое образование, проработавшие по специальности более 5 лет, имеющие право участвовать в выборах в соответствии с частью первой статьи 126 Конституции Азербайджанской Республики.

Отметим, что согласно действующему закону, судьями могут быть граждане Азербайджанской Республики, достигшие 30 лет, имеющие право участвовать в выборах, имеющие высшее юридическое образование, проработавшие по специальности более 5 лет.

После обсуждений изменение было вынесено на голосование и принято в первом чтении.

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