Армянская сторона вновь подвергла обстрелу позиции азербайджанской армии на условной границе

БАКУ /Trend/ - 23 февраля в 05:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

Министерство обороны сообщает, что в целях недопущения эскалации ситуации на условной границе двух стран и обеспечения стабильности подразделениями азербайджанской армии не были приняты ответные меры.

"Призываем военное руководство Армении не допускать подобных провокаций, направленных на нарушение стабильности на условной границе, сохраняющейся последние пять месяцев, и выход ситуации из-под контроля. Требуем установить личности и наказать совершивших эти деяния", - говорится в сообщении ведомства.

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