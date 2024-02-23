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Армянская сторона вновь подвергла обстрелу позиции азербайджанской армии на условной границе

Политика Материалы 23 февраля 2024 13:45 (UTC +04:00)
Армянская сторона вновь подвергла обстрелу позиции азербайджанской армии на условной границе

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 23 февраля в 05:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

Министерство обороны сообщает, что в целях недопущения эскалации ситуации на условной границе двух стран и обеспечения стабильности подразделениями азербайджанской армии не были приняты ответные меры.

"Призываем военное руководство Армении не допускать подобных провокаций, направленных на нарушение стабильности на условной границе, сохраняющейся последние пять месяцев, и выход ситуации из-под контроля. Требуем установить личности и наказать совершивших эти деяния", - говорится в сообщении ведомства.

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