В массовом захоронении в Ходжалы обнаружен детский скелет со связанными руками

БАКУ /Trend/ - В Ходжалы обнаружено еще одно массовое захоронение.

Как сообщили Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, в результате проведенных до настоящего времени процессуальных действий было установлено, что обнаруженные на территории человеческие останки принадлежат как минимум четырем лицам (в том числе, предположительно, 1 ребенку примерно 4-5 лет), что их подвергали пыткам, связав веревками, и они были захоронены больше 25 лет назад.

В настоящее время продолжаются работы по полному исследованию места захоронения.

По данному факту проводится расследование в Управлении криминалистики и информационных технологий Генпрокуратуры.

Отметим, что в начале февраля в поселке Аскеран Ходжалинского района было обнаружено массовое захоронение. До этого массовое захоронение было обнаружено летом прошлого года в Шуше, и на территории Шушинской тюрьмы. До сих пор массовые захоронения были обнаружены в освобожденном от оккупации селе Сарыджалы Агдамского района, селе Дашалты Шушинского района, селе Эдилли Ходжавендского района, селе Фаррух Ходжалинского района, селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, Кяльбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах.

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