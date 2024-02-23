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На территории Агдамского района обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы (ВИДЕО)

Политика Материалы 23 февраля 2024 16:08 (UTC +04:00)
На территории Агдамского района обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы (ВИДЕО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В ходе осмотра территории в Карабахском регионе Азербайджана в Агдамском районе были обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы.

Об этом в пятницу Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

"Артиллерийские снаряды различного калибра, ручные гранаты и другие боеприпасы, обнаруженные инженерно-саперными подразделениями армии Азербайджана, были изъяты с соблюдением мер безопасности.

Продолжаются мероприятия по очистке освобожденных от окупации территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.

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