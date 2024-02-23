Достижение мира зависит от политической воли Армении - Эльчин Амирбеков

БАКУ /Trend/ - В издании Independent Arabia опубликована статья о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией и влиянии Франции на этот процесс.

Как сообщает Trend, в статье прежде всего уделяется внимание недавнему официальному визиту премьер-министра Армении Никола Пашиняна во Францию, состоявшейся встрече с главой государства Эмануэлем Макроном и их заявлением. Отмечается, что Францию и Армению связывают исторические узы, так как во Франции проживают более 600 тысяч армян, поэтому Франция участвует в усилении арсенала Армении, что неоднозначно воспринимается азербайджанской стороной. Официальный Баку обвиняет Францию в поддержке наступательной политики Армении и подстрекательстве ее к войне с соседями.

Издание взяло интервью на эту тему у представителя Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова. В нем интервью отражены мысли официального представителя Азербайджана, некогда занимавшего должность посла во Франции, о мирных переговорах. Э.Амирбеков отметил, что после освобождения Азербайджаном Карабахского региона, 30 лет находившегося под армянской оккупацией, появились возможности для заключения итогового мирного соглашения. В этом контексте он указал на последнюю встречу руководителей двух стран в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Коснувшись появившихся возможностей для развития двусторонних отношений и заключения мирного соглашения, а также прохладных связей между Азербайджаном и Францией, Э.Амирбеков признал важным проявление в настоящее время доброй воли с армянской стороны, так как достижение мира зависит от политической воли Армении.

В интервью официальный представитель Азербайджана также подчеркнул, что Армения официально не отказалась от территориальных притязаний против Азербайджана, так как во многих документах, принятых в Армении в 1990-2000-х годах, находят отражение географические и территориальные притязания против Азербайджана. Данные законодательные акты все еще находятся в силе, что может считаться одним из основных препятствий для заключения мирного соглашения. С другой стороны, наличие данных документов расценивается как проявление Арменией незаинтересованности к заключению мира. Кроме того, эти документы являются серьезным нарушением международного права, так как международная общественность при вступлении Азербайджана в 1992 году в ООН признала Карабах территорией Азербайджана. Одновременно Армения все еще удерживает под оккупацией азербайджанские села и обратилась в Международный суд в Гааге с жалобой против Азербайджана.

Внося ясность в абсурдные утверждения армянской стороны о притязаниях Азербайджана на территории Армении, Э.Амирбеков заявил в интервью, что Азербайджан выступает за открытие всех транспортных путей как позитивный итог мирного договора. Армения, которая держит закрытыми свои границы с Азербайджаном и Турцией, чьи дороги с Грузией зимой непроходимы и которая имеет удобное сообщение только с Ираном, столкнулась в этом вопросе с дилеммой.

В заключение официальный представитель Азербайджана заявил, что подписание мирного договора и установление дипломатических отношений между двумя странами могут дать много преимуществ, а регион приобретет значение для транзитных грузоперевозок. Таким образом, соединение основной части Азербайджана с Нахчываном посредством коммуникаций может стимулировать развитие Среднего коридора и транспортировку грузов из Китая в европейские страны. Э.Амирбеков выразил уверенность в том, что экономические и коммерческие аспекты этого вопроса будут представлять интерес и для Армении.

В интервью также говорилось о проделанной работе в культурной столице Азербайджана Шуше и постепенном возвращении бывших вынужденных переселенцев на родные земли, в том числе о том, что к 2026 году будет обеспечено возвращение в родные края 140 тысяч человек.