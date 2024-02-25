ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанской армии в Нахчыванском направлении

БАКУ /Trend/ - ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"24 февраля в 21:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздейен Девелинского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики", - сообщили в министерстве.