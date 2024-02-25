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ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанской армии в Нахчыванском направлении

Политика Материалы 25 февраля 2024 09:35 (UTC +04:00)
ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанской армии в Нахчыванском направлении

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"24 февраля в 21:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздейен Девелинского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики", - сообщили в министерстве.

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