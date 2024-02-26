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Мы гордимся своим религиозным многообразием, которое не зависит от какой-либо политической конъюнктуры - Эльчин Амирбеков

Политика Материалы 26 февраля 2024 17:49 (UTC +04:00)
Мы гордимся своим религиозным многообразием, которое не зависит от какой-либо политической конъюнктуры - Эльчин Амирбеков

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Мы гордимся нашим религиозным разнообразием, которое не зависит от какой-либо политической конъюнктуры.

Как сообщает Trend, такое мнение высказал в своем заявлении американскому порталу Zenger представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

Комментируя включение Азербайджана в специальный контрольный список США по религиозной свободе, Э.Амирбеков подчеркнул, что наша страна сожалеет об этом решении. Эльчин Амирбеков сказал: «Мы отвергаем эти предвзятые и беспочвенные мнения. Во время своего визита в нашу страну в 2016 году Папа Франциск оценил Азербайджан как образец религиозной толерантности. Мы гордимся нашим религиозным разнообразием, которое не зависит от какой-либо политической конъюнктуры. Будь то мусульманин, иудей или христианин, мы все одна семья. Это часть нашего генофонда».

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