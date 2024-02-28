Покровители Армении не хотят мира - Турал Гянджалиев

БАКУ /Trend/ - Депутаты Европарламента находятся под серьезным давлением и влиянием армянского лобби, армянских диаспорских организаций.

Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Турал Гянджалиев.

"Они продолжают свои клеветнические заявления против Азербайджана. Авантюристические и провокационные шаги против нашей страны "миссии" ЕС, которая была отправлена ​​на армяно-азербайджанскую границу, заявления их депутатов, вооружение армян уже не вызывают сомнений. Мы видим, как их маски срываются, а планы нарушаются. В частности, поддержка Армении Европейским парламентом преследует цель разрушить сложившуюся в постконфликтный период в регионе стабильность, вновь погрузить регион в хаос. За этими планами против Азербайджана явственно ощущается роль Франции. Попытки представить Армению якобы "жертвой агрессии" свидетельствуют о том, что в Армении разжигается реваншизм. Армения как объект засела в повестке Европейского парламента. Парламент отложил в сторону свою повестку и занимается нападками на нашу страну. В настоящее время большинство депутатов в Европейском парламенте стало инструментом в руках армянской диаспоры. Азербайджан не претендует на чьи-либо земли. Мы лишь хотим мира. Но, к сожалению, не хотят мира покровители Армении", - сказал депутат.

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