Президент Ильхам Алиев: Наша готовность провести СОР29 и внести свой вклад в это дело является демонстрацией нашей «зеленой» повестки дня

БАКУ /Trend/ - В своем выступлении на 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии, прошедшей в Баку 1 марта, Президент Ильхам Алиев также отметил важность проведения конференции COP29 в Азербайджане в этом году.

Как сообщает Trend, глава государства подчеркнул, что как только было принято соответствующее решение Азербайджан начал подвергаться нападкам со стороны различных неправительственных организаций и средств массовой информации. «Наше желание провести это глобальное мероприятие по изменению климата демонстрирует нашу волю. За это нас нужно хвалить, а не нападать на нас. Мы не сделали ничего плохого. Но как только решение было принято, сразу же последовала скоординированная, консолидированная и очень несправедливая атака на нас. В предыдущие годы было много нападок на Азербайджан, мы к этому привыкли, мы можем себя защитить. Хочу лишь сообщить вам, что единогласное решение о проведении COP29 в Азербайджане является знаком уважения международного сообщества к нашей стране. Наше желание провести это мероприятие и внести свой вклад в это дело является демонстрацией нашей «зеленой» повестки дня».