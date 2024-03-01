Глава МИД Узбекистана поздравил Азербайджан с проведением COP29

БАКУ /Trend/ - 1 марта 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках Анталийского дипломатического форума встретился с министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, на встрече обсуждалась текущая повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, а также региональная ситуация в постконфликтный период.

"Джейхун Байрамов отметил, что многогранные отношения между Азербайджаном и Узбекистаном, основанные на дружбе и братстве, в политической, экономической, торговой, транспортной и коммуникационной, культурной, гуманитарной и других сферах в последнее время приобрели интенсивный характер в результате контактов на высшем и высоком уровнях.

Была отмечена необходимость продолжения сотрудничества, основанного на взаимной поддержке и солидарности, в рамках региональных и международных организаций, особенно Организации тюркских государств, которая является одним из приоритетных направлений для нашей страны.

Было подчеркнуто, что в текущем году наша страна примет 29-ю сессию Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), и готовность Азербайджана к сотрудничеству в реализации совместных мер в этом направлении.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал коллегу о проводимых в постконфликтный период в регионе широкомасштабных восстановительных и строительных работах, шагах по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, призывах, угрожающих региональному миру и стабильности. Было упомянуто, что политические и военные провокации Армении, которые в последнее время приобрели более интенсивный характер, а также быстрое вооружение и агрессивная риторика этой страны угрожают мирному процессу.

Бахтиёр Саидов поздравил Азербайджан с проведением COP29, пожелал успехов в организации этого престижного мероприятия, а также сказал, что Узбекистан готов внести в него свой вклад.

В ходе встречи также были обсуждены другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.

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