Главы МИД Азербайджана и России обсудили постконфликтную ситуацию в регионе

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в официальном аккаунте министерства иностранных дел Азербайджана в социальных сетях.

"Среди обсуждаемых вопросов были двусторонняя и многосторонняя повестка сотрудничества между Азербайджаном и Россией и постконфликтная ситуация в регионе", - говорится в публикации.

Отметим, что накануне министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Турцию. В рамках визита запланировано участие министра в Анталийском дипломатическом форуме, выступление на мероприятии на тему "Институционализация в тюркском мире: Организация тюркских государств в XXI веке", а также проведение многочисленных двусторонних встреч.

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