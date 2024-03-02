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Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Евроньюс» (ФОТО)

Политика Материалы 2 марта 2024 10:07 (UTC +04:00)
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Евроньюс» (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 1 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе 10-го министерского заседания в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергии дал интервью телеканалу «Евроньюс».

Trend представляет интервью.

«Евроньюс»: Не могли бы Вы для начала сказать, почему сегодняшние заседания так важны для энергетической отрасли, а также рассказать о ваших достижениях и дальнейших шагах для успешного функционирования и развития Южного газового коридора?

Президент Ильхам Алиев: Когда мы начинали этот проект, было много разных идей по поводу его реализации. Были и оптимисты, и пессимисты, а также те, кто считал, что мы не сможем его реализовать. Но мы были полны решимости и знали, что это возможно. Но нам было необходимо широкое международное сотрудничество. И мы начали выстраивать партнерские отношения между странами, между компаниями, приглашая ведущие международные финансовые институты поддержать нас своим финансированием. И трубопровод длиной 3500 километров теперь стал реальностью. Это больше не мечта. Он охватывает все растущее количество стран, так как, как я уже сказал сегодня на открытии заседания, у нас появились новые интерконнекторы, которые позволяют транспортировать природный газ в новые пункты назначения. Фактически это полностью меняет географию поставок энергоносителей, а также вопросы, связанные с энергетической безопасностью. А проявление хороших результатов инициативы, которую мы запустили десять лет назад, конечно, должно сделать нас счастливыми.

«Евроньюс»: Этот год также является очень важным. На горизонте COP29. И развитие проектов в области возобновляемых источников энергии действительно демонстрирует, как Азербайджан прокладывает путь в будущее устойчивой энергетики.

Президент Ильхам Алиев: Да, я думаю, это часть нашей общей "зелёной" повестки дня и нашего чувства ответственности, поскольку страна, богатая ископаемым топливом, должна быть в авангарде стран, находящихся в процессе перехода к "зелёной" энергетике. Мы делаем это не потому, что нам не хватает традиционных ресурсов, а потому, что мы хотим внести свой вклад, используя финансирование, используя доходы, которые мы получаем от продажи нефти и газа, чтобы инвестировать в возобновляемые источники энергии и создать общее понимание в их необходимости. Мы видим это здесь, в Баку, каждый год. Каждый год мы отмечаем снижение уровня Каспийского моря. Это видят все, кто живёт на берегу моря, даже здесь, в центре Баку. Мы наблюдаем опасные последствия климатических изменений, а именно: меньше воды в наших реках, меньше снега в наших горах, меньше воды в Каспийском море. И если мы не будем решать эту проблему вдохновенно и с чувством долга, то от этого пострадают все. Таким образом, у Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов. Потенциал Каспийского моря Азербайджана составляет 157 ГВт, что основано на оценке Международной финансовой корпорации. И мы уже начали идти по этому важному пути. Мы планируем через десять лет использовать ВИЭ в максимальной степени и сократить потребление природного газа внутри страны.

«Евроньюс»: Мне понравилось, что в своей речи вы сказали, что не следует винить страны, обладающие нефтью и газом. Это не их вина. Вместо того, чтобы порицать их с таких позиций, следует оценивать их деятельность с точки зрения того, как они решают вопросы, связанные с охраной окружающей среды и "зелёным" переходом. Вы действительно верите в это, не так ли?

Президент Ильхам Алиев: Да, конечно. Мы должны немного изменить наши представления об этом, так как это не наша вина, что мы являемся страной с ископаемым топливом. Думаю, наша заслуга как раз-таки в том, что нам удалось избежать так называемого нефтяного проклятия, с которым столкнулись многие страны с запасами нефти и газа. Мы превратили нефть в развитие. Нам удалось обеспечить справедливое распределение богатств. За последние двадцать лет мы сократили уровень бедности в Азербайджане с 50% до 5%. И всё, что вы видите здесь, в Баку, - это абсолютно новое развитие инфраструктуры и улучшение условий жизни людей. К сожалению, сегодня ископаемое топливо представляется чем-то опасным, плохим, а страны, которые обладают этими ресурсами, должны считаться виноватыми в этом. Мое послание заключалось в следующем: давайте оценку нашим действиям, тому, как мы обращаемся с этими ресурсами, как мы используем доходы для удовлетворения потребностей людей и стимулирования "зелёной" повестки дня. Надеюсь, моё послание будет услышано.

«Евроньюс»: Господин президент, большое спасибо, что уделили нам время.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Евроньюс» (ФОТО)
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Евроньюс» (ФОТО)
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Евроньюс» (ФОТО)
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Евроньюс» (ФОТО)
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