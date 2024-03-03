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Число жертв мин, установленных Арменией достигло 346 - МИД Азербайджана

Политика Материалы 3 марта 2024 15:44 (UTC +04:00)
Число жертв мин, установленных Арменией достигло 346 - МИД Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Мины, установленные Арменией, по-прежнему являются серьезной проблемой.

Как сообщает Trend, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана на странице в X.

"Сегодня в результате взрыва серьезно пострадал 29-летний мирный житель. С ноября 2020 года жертвами взрывов мин стали 346 азербайджанцев", - говорится в публикации.

Напомним, что сегодня в селе Ахмедагалы Агдамского района произошел взрыв противопехотной мины. В результате инцидента житель Агдамского района Аббасов Бахтияр Ягуб оглы (1995 г.р.) получил травмы обеих ног.

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