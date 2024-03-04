3 должностным лицам Госслужбы Азербайджана по мобилизации сделаны предупреждения

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана совместно с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу и другими соответствующими государственными органами постоянно осуществляет комплекс мер по выявлению и профилактике нарушений законодательства, связанных с призывом на военную службу, а также по борьбе с коррупцией и повышению прозрачности в этой сфере.

Как сообщили Trend в пресс-службе Генпрокуратуры, с этой целью на основании информации, представленной Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу в органы прокуратуры, и обращений граждан было проведено разбирательство в отношении должностных лиц, а также лиц, причастных к посредничеству и участвовавших в совершении иных видов противоправных действий.

Так, в течение 2023 года в органах прокуратуры было проведено расследование в общей сложности по 78 материалам по фактам нарушения требований законодательства в указанной сфере (15 из них поступили из Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу и 63 - по обращениям граждан).

По 12 из этих материалов было возбуждено уголовное дело и проведено предварительное расследование, 13 лиц привлечены к судебной ответственности. Кроме того, по 15 материалам были применены другие меры прокурорского воздействия, а по остальным материалам в настоящее время продолжается расследование.

За указанный период в целях пресечения нарушений закона 3 должностным лицам Госслужбы были вынесены предупреждения. В органах прокуратуры было проведено расследование по 18 материалам в этой сфере (7 из них поступили из Госслужбы, 11 - по заявлениям граждан), в 1 случае возбуждено уголовное дело, а по другим материалам в настоящее время расследование продолжается.

Мероприятия по борьбе с правонарушениями, связанными с призывом на военную службу, будут продолжены во взаимодействии с соответствующими государственными органами, общественность будет проинформирована о результатах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!