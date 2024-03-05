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Признаки исламофобии ощущались еще в 1905 году - Фарид Шафиев

Политика Материалы 5 марта 2024 11:32 (UTC +04:00)
Признаки исламофобии ощущались еще в 1905 году - Фарид Шафиев

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - За 30 лет армянской оккупации на Западе проявлялась предвзятая позиция по отношению к Азербайджану. Одна из них - исламафобия. Даже в 1905 году, когда произошло первое армяно-азербайджанское столкновение, уже тогда были замечены явления, связанные с исламофобией.

Как сообщает во вторник Trend, об этом во время выступления на пресс-конференции, посвященной международной конференции "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

"В регионе все еще есть страны, которые не принимают новые реалии", - добавил Ф.Шафиев.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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