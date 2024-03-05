Кто на самом деле готовится к войне на Южном Кавказе? - саморазоблачение от начальника Генштаба Армении

БАКУ /Trend/ - Вымышленные заявления официального Еревана о якобы подготовке Азербайджана к войне были опровергнуты самой армянской стороной.

Как сообщает во вторник Trend, основанием для подобного мнения служит последнее заявление начальника Генерального штаба армии Армении генерал-майора Эдварда Асряна.

"На условной границе не наблюдается концентрации армии Азербайджана. Ситуация стабильная", - сказал Эдвард Асрян, тем самым, сам того не зная, доказал мировому сообществу, что необоснованные претензии в связи с подготовкой Азербайджана к войне армянских официальных лиц, являются абсолютно ложными.

Учитывая происходящие процессы, видно, кто на самом деле начал серьезную подготовку к войне. Понятно, что некоторые проармянские круги Запада стремятся снова превратить Южный Кавказ в место кровавой бойни. Недавние встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, взаимные визиты (21 февраля он посетил Париж, 22 февраля министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню прибыл в Ереван, 27 февраля Пашинян прилетел в Афины, вчера министр национальной обороны Греции Никос Дендиас обсудил в Ереване военное сотрудничество с Арменией) говорят о том, что Армения готовится к войне.

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