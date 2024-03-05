Милли Меджлис принял доклад омбудсмена Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) принял годовой доклад Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики о защите прав человека в стране в 2023 году.

Как сообщает во вторник Trend, доклад представила омбудсмен Сабина Алиева.

Она отметила, что доклад омбудсмена Азербайджанской Республики "О защите прав человека в Азербайджанской Республике" за 2023 год подготовлен в соответствии со статьей 14 Конституционного Закона Азербайджанской Республики "Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики".

"Меры, осуществляемые в направлении выполнения задачи обеспечения прав и свобод человека и гражданина, достойного уровня жизни граждан Азербайджанской Республики, служат укреплению общественно-политической стабильности и более надежной защите прав человека. Наша республика, служащая принципу верховенства права и интересам народа, чей авторитет среди государств мира постоянно растет и имеет право голоса, является инициатором ряда важных проектов, направленных на защиту прав человека, а также принимала мероприятия глобального значения", - подчеркнула С.Алиева.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят.

С.Алиева отметила, что в 2023 году в адрес омбудсмена поступило 29 411 обращений.

"Обращения, как правило, были получены по почте, электронной почте, в порядке онлайн-обращений, во время приемов, проводимых в Центре приема граждан и региональных центрах, функционирующих в административном здании "Дом правительства", через колл-центр 916, работающий в режиме 7/24, официальные аккаунты в социальных сетях, а также при встречах сотрудников Аппарата омбудсмена и региональных центров с группами населения в различных городах и районах республики, во время визитов в пенитенциарные учреждения, СИЗО, места временного содержания, гарнизонные гауптвахты, в центры содержания нелегальных мигрантов, а также в другие места, которые задержанные не могут покинуть по собственному желанию, в том числе в соответствующие медицинские, социальные и образовательные учреждения.

По каждому из обращений были приняты необходимые меры в порядке, установленном Конституционного Закона Азербайджанской Республики "Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики", были направлены обращения в соответствующие государственные структуры с целью восстановления нарушенных прав, заявителям были даны ответы о результатах проведенных мероприятий. По обращениям, не относящимся к компетенции омбудсмена, заявителям были даны юридические консультации.

Опыт изучения и анализа обращений, а также сотрудничество с государственными органами сыграли значительную роль в оперативном решении ряда проблем, предупреждении промедления и возможных нарушений, а также совершенствовании законодательства. В целях комплексного решения проблем уязвимых групп населения омбудсменом в соответствующие уполномоченные государственные структуры были направлены обращения, предложения и рекомендации, которые постепенно находят свое решение.

Следует отметить, что ежегодное участие омбудсмена в обсуждениях проекта государственного бюджета на следующий год, проводимых на заседаниях соответствующих комитетов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, и выдвинутые им предложения послужили повышению эффективности в области обеспечения прав человека", - добавила С.Алиева.

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