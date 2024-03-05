Австрийская делегация посетила город Агдам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в Азербайджан делегации во главе с руководителем парламентской группы Австрия-Южный Кавказ Национального совета Австрии Андреасом Миннихом 5 марта члены делегации посетили освобожденный от оккупации город Агдам.

Как сообщили Trend в Милли Меджлисе (парламент), члены делегации воочию увидели последствия вандализма, совершенного Арменией за период оккупации азербайджанских земель.

Австрийскую делегацию сопровождал руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Австрией Таир Миркишили и другие официальные лица.

В ходе визита делегация ознакомилась с комплексом "Имарет" Панахали-хана в Агдаме, Джума-мечетью, побывала на руинах Агдамского государственного драматического театра, ознакомилась с восстановительно-строительными работами, проводимыми азербайджанским государством после освобождения города от армянской оккупации.

Членам делегации была предоставлена подробная информация о военных преступлениях Армении, уничтожении ею памятников культуры и истории, религиозных памятников, установке большого количества мин на этих территориях. Было сообщено, что до армянской оккупации Агдам был одним из крупнейших и развитых городов не только Карабахского региона, но и всего Азербайджана. Армяне разграбили, разрушили и сожгли жилые дома, общественные здания, школы, детские сады, больницы, производственные предприятия в оккупированном городе Агдам и селах района. Армянские вандалы разрушили даже Аллею шехидов, кладбища.

Также была предоставлена информация о строительно-восстановительных работах, проводимых после освобождения города от оккупации, был продемонстрирован генеральный план Агдама.

Затем делегация посетила штаб Специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, встретилась со специальным представителем Эмином Гусейновым.

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