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Достигнута договоренность о возвращении азербайджанских дипломатов в Иран - МИД Ирана

Политика Материалы 6 марта 2024 00:39 (UTC +04:00)
Достигнута договоренность о возвращении азербайджанских дипломатов в Иран - МИД Ирана

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Достигнута договоренность, что азербайджанские дипломаты в ближайшее время вернутся в Иран.

Как передает Trend, об этом министр иностранных дел Ирана Xусейн Амир Абдоллахиян сказал журналистам после встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Джидде.

Глава МИД Ирана отметил, что в ходе встречи были обсуждены итоги суда над человеком, убившим сотрудника посольства Азербайджана.

"На встрече с моим азербайджанским коллегой мы обсудили итоги суда над человеком, убившим сотрудника посольства Азербайджана в Иране. Мы достигли договоренности о принятии мер по отправке дипломатической делегации Азербайджанской Республики в Иран в ближайшее время", - отметил министр.

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