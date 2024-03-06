Община Западного Азербайджана выразила серьезную обеспокоенность характером военных отношений между Грецией и Арменией

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана выразила серьезную обеспокоенность недавним визитом министра обороны Греции Никоса Дендиаса в Армению и в целом характером военных отношений между этими двумя странами, сообщает в среду Trend.

"Согласно распространенной информации, в ходе визита была достигнута договоренность об увеличении греческой стороной военной поддержки Армении, включая ее участие в управлении армянской армией. Кроме того, министр Дендиас говорил об усилиях по налаживанию четырехстороннего формата военного сотрудничества между Грецией, Арменией, Францией и Индией.

Стремительное вооружение Армении при поддержке Франции, Индии и Греции, вовлечение Франции и Греции в управление армянской армией, а также планы по созданию четырехстороннего формата военного сотрудничества вызывают серьезную озабоченность.

Что касается намерения создать четырехсторонний формат военного сотрудничества между Грецией, Арменией, Францией и Индией, отметим, что такой формат сотрудничества государств, не расположенных в одном регионе, противоречит Уставу ООН и международному праву. Подобными шагами Франция, Индия и Греция подталкивают Армению к очередной военной агрессии против Азербайджана.

Община Западного Азербайджана требует от правительства Армении не вестись на авантюру, прекратить свою милитаристскую политику, создать условия для возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев и встать на путь установления мира с Азербайджаном", - говорится в заявлении общины.

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