В ПАСЕ исламофобия достигла невиданного размаха – Захарова

БАКУ/Trend/ - В ПАСЕ исламофобия достигла невиданного размаха.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова, комментируя решение ПАСЕ не утвердить полномочия азербайджанской делегации.

Она напомнила, что в январе так называемая инициативная группа членов ПАСЕ оспорила полномочия делегатов Милли Меджлиса.

"Мы исходим из того, что все, чем занимается сейчас ПАСЕ политизировано абсолютно. Все мы нуждаемся в адекватной оценке того, что происходит в ПАСЕ: двойные стандарты, высокомерие, исламофобия. Хотя и по христианским ценностям они ударяют, но исламофобия в ПАСЕ достигла невиданного размаха. Просто неприлично стало уже», - сказала Захарова.

Напомним, что 24 января Парламентская ассамблея Совета Европы не ратифицировала полномочия делегации Азербайджанской Республики.

На фоне существующей в ПАСЕ атмосферы невыносимого расизма, азербайджанофобии и исламофобии азербайджанская делегация приняла решение приостановить взаимодействие и присутствие в ПАСЕ на неопределенный срок.