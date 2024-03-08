Сегодня в мире серьезную обеспокоенность вызывают исламофобия и дискриминация - Раван Гасанов

БАКУ /Trend/ - Сегодня в мире серьезную обеспокоенность вызывают исламофобия и дискриминация. Наблюдается изоляция и дискриминация мусульман, особенно со стороны Западных стран, которые позиционируют себя демократическими.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов на международной научной конференции на тему "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" в Баку.

Он отметил, что независимо от религии или расы, все могут жить в мире.

"Но неправильные решения могут привести к трагедии миллионов. Это беспокоит и Азербайджан, который поощряет мультикультурные ценности на государственном уровне.

Я считаю, что в результате этой конференции наш ответ будет более скоординированным. Мы можем построить более толерантное, инклюзивное общество и передать его будущим поколениям", - добавил Р. Гасанов.

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