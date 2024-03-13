БАКУ /Trend/ - Старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно посетит Азербайджан на этой неделе, сообщили в среду Trend в посольстве США в Баку.

«Во время своего визита в регион на этой неделе старший советник по переговорам на Кавказе Луи Боно встретится с высокопоставленными официальными лицами Азербайджана, чтобы обсудить усилия по достижению прочного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией», - сообщили в посольстве.

Отметим, что Боно часто посещает Южный Кавказ, чтобы обсудить поддержку США мирному процессу между Баку и Ереваном и пути достижения прочного и достойного мира.

Он регулярно общается с официальными лицами в Армении и Азербайджане, чтобы поддержать мирный процесс.

X: @Lyaman_Zeyn