Европарламент действует под влиянием армянской диаспоры - Волкан Бозкыр

БАКУ /Trend/ - Европейский парламент действует под влиянием армянской диаспоры.

Об этом в четверг сказал Trend председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр.

Он отметил, что Европейский парламент не может принять Победу Азербайджана.

"Однако все это не имеет никакого значения. Главное это освобождение азербайджанских земель, находившихся под армянской оккупацией на протяжении 30 лет. 7 февраля этого года на этих территориях прошли внеочередные президентские выборы. Это было очень важным событием. Предвзятая же позиция Европарламента по отношению к Азербайджану наносит вред только им самим. Именно они теряют такого доверенного и надежного партнера, как Азербайджан", - сказал Бозкыр.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности.

В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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