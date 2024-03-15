В Баку проходит девятая трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 15 марта в Баку проходит девятая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии - Джейхуна Байрамова, Хакана Фидана и Ильи Дарчиашвили.

Как сообщает в пятницу Trend во вступительной речи Джейхун Байрамов рассказал о вопросах, которые будут обсуждаться на встрече.

По его словам, стороны обменяются мнениями по вопросам представляющего взаимный интерес трехстороннего сотрудничества, определят место проведения следующей встречи и примут Бакинскую декларацию.

"Наше сотрудничество играет большую роль с точки зрения обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Азербайджан, Грузия и Турция являются надежными партнерами. Кроме того, исторические изменения, произошедшие в последние годы в регионе, являются результатом восстановления Азербайджаном территориальной целостности, признанной на международном уровне", - добавил глава МИД Азербайджана.

Министр отметил, что новая реальность в регионе обещает новые перспективы с точки зрения использования его потенциала.

После выступления министра встреча продолжилась в закрытом формате.

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