Сотрудничество между Азербайджаном, Грузией и Турцией многогранно - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество между Азербайджаном, Грузией и Турцией многогранно.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом во время пресс-конференции по итогам 9-й трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции в Баку заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Сотрудничество между Азербайджаном, Грузией и Турцией является многогранным и образцовым. В отношениях между тремя странами наблюдается очень высокий политический диалог. Наша поддержка друг друга в рамках международных платформ способствует этому", - отметил министр.

Глава МИД Азербайджана выразил уверенность в том, что подписание Бакинской декларации внесет свой вклад в укрепление отношений.

"Азербайджан в настоящее время является одним из ведущих иностранных инвесторов как в Турции, так и в Грузии. Обе страны являются одними из наших основных торговых партнеров", - добавил Д.Байрамов.

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