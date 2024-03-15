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Появился исторический шанс для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией - Джейхун Байрамов

Политика Материалы 15 марта 2024 11:39 (UTC +04:00)
Появился исторический шанс для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией - Джейхун Байрамов

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Появился исторический шанс для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом во время пресс-конференции по итогам 9-й трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции в Баку заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Сегодня, наряду с другими вопросами, я поделился информацией о послеконфликтной ситуации с Арменией, восстановительных и строительно-монтажных работах, возвращении вынужденных переселенцев и разминировании.

После восстановления территориальной целостности нашей страны появился исторический шанс на достижение мира с Арменией, и Азербайджан принимает все необходимые для этого меры. Международное сообщество должно предпринять положительные шаги, чтобы отвлечь Армению от реваншистских идей, подтолкнуть к переговорам", - добавил министр.

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