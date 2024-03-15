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Появилась прекрасная возможность превратить Южный Кавказ в место мира и стабильности - Хакан Фидан

Политика Материалы 15 марта 2024 11:54 (UTC +04:00)
Появилась прекрасная возможность превратить Южный Кавказ в место мира и стабильности - Хакан Фидан

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Появилась прекрасная возможность превратить Южный Кавказ в место мира и стабильности.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время пресс-конференции по итогам 9-й трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции в Баку.

"Появилась прекрасная возможность превратить Южный Кавказ в место мира и стабильности. Обеспечение мира в регионе полезно для всех стран. После ноября 2020 года для этого появилась историческая возможность", - добавил Х.Фидан.

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