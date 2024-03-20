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Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Бельгию

Политика Материалы 20 марта 2024 12:13 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Бельгию

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Бельгию.

Как сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана, 20 марта 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Королевство Бельгия.

В рамках визита запланировано участие и выступление Джейхуна Байрамова на саммите по ядерной энергетики, который состоится 21 марта в Брюсселе, а также проведение ряда двусторонних встреч.

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