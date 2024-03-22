Визит генсека НАТО на Южный Кавказ больше нацелен на поддержку Армении - комментарий

БАКУ /Trend/ - Визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в страны Южного Кавказа был нацелен больше на поддержку Армении.

Об этом в четверг Trend сказал политолог Арзуман Абдулкеримов.

Он отметил, что в интересы Азербайджана не входит членство в НАТО."Наша страна участвует во многих учениях, мероприятиях НАТО, в некоторых регионах также представлена миротворческими силами. У нас очень серьезное военное сотрудничество с Турцией, которая является вторым по величине государством-членом НАТО", - сказал политолог.

По словам Абдулкеримова, политическая ориентация Армении на Запад в последнее время дает основание полагать, что визит Столтенберга был нацелен на поддержку Армении. "Согласно распространенной информации, в Брюсселе состоится трехсторонняя встреча между премьер-министром Армении Пашиняном, госсекретарем США Блинкеном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Согласование такой встречи в Брюсселе после визита Йенса Столтенберга похоже на заранее принятое решение. В связи с этим участие Армении во встрече может еще больше усилить напряженность в регионе. На украинском фронте уже идет не украинско-российская война, а продвижение в сторону коллективной войны Запада, НАТО и России", - сказал он.

Политолог отметил, что эти контакты Армении также могут привести к дестабилизации на Южном Кавказе. "Участие Армении во встречах в Брюсселе - открытый месседж России. Это может привести к сильному раздражению России. Внутри Армении есть и силы, которые поддерживают Россию. В будущем в Армении может возникнуть очень серьезная нестабильность. Россия не будет бездействовать в этих вопросах. В результате подобного своего поведения Армения может быть стерта с политической карты", - добавил он.

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