В Женеве прошла 3-я конференция Парламентской сети Движения неприсоединения

БАКУ /Trend/ - В Женеве, Швейцария, состоялась 3-я конференция Парламентской сети Движения неприсоединения.

Как сообщает во вторник Trend, в мероприятии под председательством спикера Милли Меджлиса (парламент) и Парламентской сети Сахибы Гафаровой приняли участие 53 делегации, представляющие парламенты-члены и международные организации.

Открывая конференцию вступительным словом, Сахиба Гафарова поприветствовала участников мероприятия и выразила уверенность в том, что конференция внесет большой вклад в дальнейшее развитие сотрудничества между странами-членами.

Говоря о том, что число участников конференций Парламентской сети неуклонно растет с момента их учредительного собрания в Мадриде в ноябре 2021 года, Сахиба Гафарова отметила, что сеть продолжает расти. По ее словам, сегодня Парламентская сеть представляет более половины парламентов государств-членов Движения неприсоединения.

В своем выступлении Сахиба Гафарова упомянула, что с момента своего создания Парламентская сеть координирует свою деятельность с решениями органов исполнительной власти, отражает их в своих заключительных документах.

Спикер Милли Меджлиса подчеркнула, что роль Азербайджана в качестве председателя COP29 создает важную возможность для привлечения международных партнеров к развитию климатической деятельности на благо планеты.

По ее мнению, в этом смысле инклюзивный диалог, конструктивное сотрудничество и совместная деятельность являются ключевыми факторами для достижения прогресса в этом направлении.

Она также добавила, что для достижения общих целей важно участие в этом процессе всех членов международного сообщества.

По инициативе генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга Милли Меджлис Азербайджанской Республики совместно с Межпарламентским союзом планирует организовать парламентское заседание в рамках COP29. Это мероприятие даст парламентариям возможность широко обмениваться мнениями и определять, какие шаги они могут предпринять в борьбе с изменением климата. Таким образом, встреча внесет вклад в многостороннюю климатическую деятельность.

По итогам конференции была принята Женевская декларация.

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