От Запада нельзя ожидать беспристрастного подхода в вопросе мира между Азербайджаном и Арменией - турецкий эксперт

БАКУ /Trend/ - От Запада нельзя ожидать беспристрастного и справедливого подхода в вопросе касательно мира между Азербайджаном и Арменией.

Об этом Trend сказал в четверг декан факультета экономики тюркского мира UNEC, профессор университета Улудаг Мехмет Юдже.

Он отметил, что Победа Азербайджана во второй Карабахской войне и освобождение им своих земель привели к формированию новой реальности в регионе. Азербайджан становится все более сильным игроком в регионе. При этом ЕС и США хотят использовать Армению для создания в регионе новых проблем.

"Поэтому нельзя ожидать от Запада беспристрастного и справедливого подхода в вопросе касательно мира между Азербайджаном и Арменией. Он выступает в данном вопросе с позиции армянской стороны. В этом контексте следует рассматривать и встречу ЕС-Армения-США в Брюсселе 5 апреля", - сказал М.Юдже.

Он отметил, что цель Запада не в том, чтобы обеспечить мир между Азербайджаном и Арменией.

"Напротив, это укрепление влияния в регионе за счет усиления противостояния между двумя странами", - сказал М.Юдже.

Что касается молчания Ирана, назвавшего вмешательство в регион сторонних государств "красной линией" для себя, то, по его словам, Иран, следуя своей традиционной политике, далекой от реальности и правды, на каждом шагу демонстрирует позицию против усиления Азербайджана в регионе.

"Красные линии" Ирана относятся к Азербайджану и Турции. Все его линии относительно Армении "зеленые", - сказал М.Юдже.

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