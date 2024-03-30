БАКУ /Trend/ - Будут назначены новые судьи Верховного суда Азербайджана, а также апелляционных судов Баку, Гянджи, Сумгайыта, Шеки и Ширвана, сообщает в субботу Trend.
В связи с этим в Милли Меджлис (парламент) поступили следующие законопроекты:
1. О назначении судей Верховного суда Азербайджанской Республики.
2. О назначении судьи Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.
3. О назначении и освобождении от должностей судей Бакинского апелляционного суда.
4. О назначении и освобождении от должностей судей Апелляционного суда Гянджи.
5. О назначении и освобождении от должностей судей Сумгайытского Апелляционного суда.
6. О назначении судей Шекинского апелляционного суда.
7. О назначении и освобождении от должностей судей Ширванского Апелляционного суда.
Законопроекты будут обсуждены на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, которое состоится 1 апреля.
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