Джейхун Байрамов обсудил развитие сотрудничества в рамках ООН и Движения неприсоединения с главой МИД Конго (Обновлено) (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с министром иностранных дел и сотрудничества Республики Конго Жаном-Клодом Гакоссо.

Как сообщили во вторник Trend в МИД Азербайджана, встреча между Джейхуном Байрамовым и Жаном-Клодом Гакоссо состоялась встреча один на один, а затем в расширенном составе с участием делегаций с обеих сторон.

В ходе расширенной встречи были обсуждены текущее сотрудничество между двумя странами на двусторонней и многосторонней платформах, подготовка к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), а также региональная ситуация.

Джейхун Байрамов отметил, что взаимная поддержка и полезное сотрудничество между Азербайджаном и Конго в рамках международных организаций, в частности Организации Объединенных Наций (ООН) и Движения неприсоединения (ДН), вызывает удовлетворение.

Была отмечена важность взаимных визитов и контактов для развития сотрудничества по различным направлениям, включая нефть и энергетику, природные ресурсы, сектор государственных услуг, образование, туризм, гуманитарные науки и другие сферы.

Отметив, что в период председательства Азербайджана в ДН отношения с африканскими странами были еще более развиты, Джейхун Байрамов упомянул, что Азербайджан и впредь заинтересован в расширении существующего сотрудничества.

Подробно проинформировав другую сторону о переговорном процессе, подготовительной работе, проводимой в рамках председательства Азербайджана в COP29 в текущем году, Джейхун Байрамов подчеркнул, что COP29 создает новые возможности для сотрудничества.

В ходе встречи министры выразили уверенность в том, что совместная декларация о сотрудничестве между двумя странами и другие официальные документы, которые планируется подписать во время визита президента Конго в Азербайджан, послужат дальнейшему углублению отношений.

Стороны отметили, что может быть полезным дальнейшее расширение культурных связей между двумя странами, проведение фестивалей в сфере культуры.

Жан-Клод Гакоссо выразил удовлетворение визитом в Азербайджан и упомянул, что потенциал для развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Конго существует, и использование этих возможностей имеет важное значение.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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13:46

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча в расширенном составе министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Республики Конго Жаном-Клодом Гакоссо.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространил МИД Азербайджана.

Было отмечено, что министры обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества в рамках международных платформ, в частности ООН и Движения неприсоединения, а также подготовку к COP29.

12:46

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретил министра иностранных дел Республики Конго Жана-Клода Гакоссо в рамках его визита в Азербайджан.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространил МИД Азербайджана.

Затем между главами МИД началась встреча один на один.