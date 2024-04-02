Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с губернатором Санкт-Петербурга

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с находящейся в стране делегацией во главе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщает во вторник Trend.

Председатель Милли Меджлиса отметила на встрече, что народы двух стран объединяют многовековые исторические узы, которые успешно развиваются и сегодня. В ходе беседы спикер также выразила соболезнования в связи с недавним терактом в России.

На встрече были подчёркнуты существенная роль парламентов в развитии двусторонних отношений стран, тесное сотрудничество Милли Меджлиса как с Советом Федерации, так и с Государственной Думой, отмечено, что взаимные визиты, взаимодействие групп дружбы способствуют дальнейшему развитию этих отношений.

Спикер Сахиба Гафарова подчеркнула, говоря о своих официальных визитах в Российскую Федерацию, что подписанный между Милли Меджлисом Азербайджана и Государственной Думой Федерального Собрания России меморандум о взаимопонимании создаёт возможности для дальнейшего развития связей. По её словам, также рассматриваются вопросы сотрудничества между комитетами законодательных органов. Также были отмечены связи Милли Меджлиса с законодательным собранием Санкт-Петербурга, визиты членов законодательного собрания в нашу страну.

Выразив признательность за радушный прием, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что его визит связан с двадцатилетием учреждения межправительственной комиссии между Азербайджанской Республикой и Санкт-Петербургом по сотрудничеству в экономических и гуманитарных вопросах.

Отдавая дань уважения памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, губернатор сказал, что заложенный этой мудрой личностью политический курс сегодня успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым. А. Беглов коснулся также отмечавшегося в прошлом году 100-летия великого лидера Гейдара Алиева, сказав, что и в Санкт-Петербурге по этому случаю проводились масштабные мероприятия.

В ходе беседы также было отмечено, что развитие столицы Азербайджана произвело на членов делегации большое впечатление.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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