Омбудсмен Азербайджана отреагировала на взрывы мин в Тертере и Агдаме

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева распространила информацию о взрывах мин в Тертере и Агдаме.

Об этом в среду сообщили Trend в Аппарате омбудсмена Азербайджана.

"Мины, заложенные Арменией на наших землях за тридцатилетний период оккупации, продолжают угрожать жизни и здоровью людей. В результате очередного минного террора четыре мирных жителя получили ранения.

Всего со Второй Карабахской войны до сегодняшнего дня от мин пострадало 350 человек.

Международная общественность не должна молчать о минном терроре Армении, а должна оказать серьезное давление на эту страну, чтобы Азербайджану были представлены точные минные карты", - говорится в информации.

Отметим, что 2 апреля 2024 года на территории села Чайлы Тертерского района произошел минный инцидент.

В результате взрыва мины, произошедшего на территории бывшей линии соприкосновения, во время выпаса животных на неочищенной от мин площади, получили ранения Исмаилов Полад Алыш оглу (1969 года рождения), Тагизаде Арзуман Ахлиман оглу (1992 года рождения) и Багиров Эльмир Эльнур оглу (2006 года рождения).

Помимо этого, 2 апреля сотрудник Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Алиев Хайям Гамбар оглу (1987 года рождения), проводивший работы по разминированию на освобожденной от оккупации территории села Сарыджалы Агдамского района, получил травмы в результате взрыва мины.

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