Апрельские бои стали началом Великой Победы Азербайджана - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Апрельские бои стали началом Великой Победы Азербайджана.

Об этом в среду Trend заявил политолог Азер Гараев.

А.Гараев отметил, что в начале апреля 2016 года, когда азербайджанские передовые позиции и населенные пункты подверглись интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны Вооруженных сил Армении, армия Азербайджана предотвратила провокации проведя контрнаступательную операцию.

"Были освобождены высоты вокруг села Талыш Тертерского района, высоты Лелетепе и Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, ряд позиций в направлении села Гюлистан Геранбойского района и села Мадагиз Тертерского района. В результате ударов по огневым точкам и артиллерийским установкам противника, соответствующих мероприятий, проводимых органами разведки, азербайджанская армия продвинулась вперед. Флаг Азербайджана был водружен на высоте Лелетепе", - сказал А.Гараев.

Политолог подчеркнул, что, как отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Карабах, как неотъемлемая часть Азербайджана, всегда входил в состав Азербайджана, он и сегодня находится в его составе и в дальнейшем будет частью нашей страны.

"Апрельские события, ставшие символом единства, целостности азербайджанского народа, чувства веры в победу, в очередной раз заявили всему миру о победоносной решимости Азербайджана, скором восстановлении справедливости, что в итоге привело к восстановлению исторической справедливости.

Азербайджанская армия в ходе 44-дневной Отечественной войны поставила врага на колени, очистила наши земли от захватчиков, восстановила нашу территориальную целостность. Историческая справедливость была восстановлена. Освобожденные от оккупации земли были возвращены их истинным владельцам.

А после проведенных ВС Азербайджана в прошлом году в Карабахе антитеррористических мероприятий локального характера в течение 24 часов армянские незаконные вооруженные формирования, находящиеся на территории Азербайджана, подняли белый флаг и сдались. Азербайджан полностью восстановил свой территориальный суверенитет, положив начало новому этапу в истории нашей страны", - добавил А.Гараев.

Азер Гараев также упомянул, что апрельские бои были вписаны в историю Азербайджана, как начало Великой Победы, продемонстрировали силу армии Азербайджана, профессиональных, патриотических, героических солдат, полностью обеспеченных самым современным оружием и техникой.

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