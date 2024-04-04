Будет организована сессия, посвященная мобилизации правоохранительных органов в борьбе с изменением климата - Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - Генеральной прокуратурой Азербайджана будет организована сессия, посвященная мобилизации правоохранительных органов в борьбе с изменением климата.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев во время выступления на пятисторонней встрече генеральных прокуроров прикаспийских государств в Баку.

К.Алиев упомянул, что распоряжением Президента Ильхама Алиева от 25 декабря 2023 года в Азербайджанской Республике 2024 год объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира". Один из пяти Национальных приоритетов Азербайджана по социально-экономическому развитию до 2030 года определен как "Чистая окружающая среда и страна "зеленого" роста". В соответствии с этим приоритетом проводится работа по оздоровлению окружающей среды, восстановлению и увеличению зеленых насаждений, обеспечению эффективного использования водных ресурсов и устойчивых источников энергии.

"Успешным результатом проводимой государственной политики в области окружающей среды и экологии является то, что с 11 по 24 ноября текущего года в нашей стране пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Примечательно, что в рамках этого престижного мероприятия Генеральной прокуратурой Азербайджана планируется организовать сессию, приуроченную к мобилизации правоохранительных органов в борьбе с изменением климата", - подчеркнул генпрокурор.

Отметим, что в Баку проходит пятисторонняя встреча глав генеральных прокуратур прикаспийских государств.

Согласно информации, в мероприятии принимают участие генеральный прокурор Кямран Алиев, заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева, высокопоставленные сотрудники генеральных прокуратур Азербайджана и прикаспийских стран, а также другие лица.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!