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Военные летчики ВВС Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты (ВИДЕО)

Политика Материалы 9 апреля 2024 10:34 (UTC +04:00)
Военные летчики ВВС Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты (ВИДЕО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2024 год, утвержденным министром обороны Азербайджана, вертолетные подразделения Военно-воздушных сил выполнили учебно-тренировочные полеты.

Как сообщили во вторник Trend в минобороны Азербайджана, накануне полетов были проверены теоретические знания личного состава, до сведения военных летчиков были доведены правила безопасности.

"Вертолеты выполнили полеты по установленным маршрутам, совершив вылеты с аэродромов базирования. Были выполнены задачи по взлету и посадке в дневное и ночное время, ведению воздушной разведки, а также по другим видам деятельности.

Задачи, поставленные в ходе учений, проводимых в целях повышения боевой подготовки и практических навыков летных экипажей, были успешно выполнены", - говорится в сообщении ведомства.

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