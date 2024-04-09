Парламент Армении обсудит делимитацию границ с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Национальное собрание (парламент) Армении по инициативе фракций оппозиционных партий обсудит вопрос о делимитации и демаркации границ с Азербайджаном 9 апреля.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян на очередном заседании парламента.

"В повестке сессии есть вопрос проведения обсуждения о делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном", - сказал он.

Обсуждение этого вопроса по требованию правящей партии "Гражданский договор" пройдет в закрытом режиме, докладчиками будут вице-премьер Мгер Григорян и глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Напомним, что 7 марта на условной границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялось седьмое заседание Государственной комиссии по делимитации Государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по делимитации Государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

Стороны провели обмен мнениями по вопросам делимитации и приступили к согласованию проекта Положения о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, а также обсудили проекты соответствующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ.

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