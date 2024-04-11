Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Джейхун Байрамов отправился с визитом в Беларусь

Политика Материалы 11 апреля 2024 12:10 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов отправился с визитом в Беларусь

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Республику Беларусь.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в рамках визита планируется участие и выступление Джейхуна Байрамова на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится 12 апреля в Минске, а также проведение ряда двусторонних встреч.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости