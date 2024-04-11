Джейхун Байрамов отправился с визитом в Беларусь

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Республику Беларусь.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в рамках визита планируется участие и выступление Джейхуна Байрамова на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится 12 апреля в Минске, а также проведение ряда двусторонних встреч.

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