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Число жертв мин, установленных Арменией достигло 352 - МИД Азербайджана

Политика Материалы 12 апреля 2024 21:13 (UTC +04:00)
Число жертв мин, установленных Арменией достигло 352 - МИД Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Необходимы срочные меры и поддержка международных партнеров, чтобы положить конец минной угрозе со стороны Армении.

Как сообщает Trend, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана на странице в X.

"Еще двое мирных жителей стали жертвами мин, установленных Арменией. После окончания войны в 2020 году число жертв мин достигло 352", - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня в Агдамском селе Алиагалы, на территории, не очищенной от мин, недалеко от бывшей линии соприкосновения взорвалась противопехотная мина. В результате взрыва мины получили ранения ног Багиров Мирфаттах Багир оглу, 1965 года рождения, и Теймуров Хагани Аллахверди оглу, 1973 года рождения.

По данному факту в прокуратуре Агдамского района проводится расследование.

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