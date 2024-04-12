Число жертв мин, установленных Арменией достигло 352 - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Необходимы срочные меры и поддержка международных партнеров, чтобы положить конец минной угрозе со стороны Армении.

Как сообщает Trend, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана на странице в X.

"Еще двое мирных жителей стали жертвами мин, установленных Арменией. После окончания войны в 2020 году число жертв мин достигло 352", - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня в Агдамском селе Алиагалы, на территории, не очищенной от мин, недалеко от бывшей линии соприкосновения взорвалась противопехотная мина. В результате взрыва мины получили ранения ног Багиров Мирфаттах Багир оглу, 1965 года рождения, и Теймуров Хагани Аллахверди оглу, 1973 года рождения.

По данному факту в прокуратуре Агдамского района проводится расследование.