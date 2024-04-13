Главная цель Франции в поддержке терроризма: каков коварный план Парижа?

БАКУ /Trend/ - Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что за терактом в Москве стоят Франция и Макрон. Не случайно такое авторитетное лицо, как Д.Медведев, связывает теракт с Францией, соответствующие российские структуры обладают более обширной информацией об этом и продолжают расследование.

Как сказала Trend депутат Милли Меджлиса Азербайджана Севиндж Гусейнова, ни для кого не секрет, что Франция поддерживает террор, сепаратизм и оккупацию.

"Террористические акты, совершенные Францией на протяжении истории, политика колонизации хорошо известны всем. Террористические акты, совершенные Францией в Африке, в том числе физическое уничтожение политиков, не подчинившихся воле Франции, являются черным пятном в истории Франции", - сказала депутат.

Она отметила, что поддержка армянского террора так же является одним из основных направлений французской политики.

"Такие террористические организации, как "Группа Орли", "Армянское освободительное движение", были созданы именно во Франции и спровоцировали множество кровавых терактов по всему миру. Именно Франция стала основным местом убежища членов террористической организации АСАЛА. Во время II Карабахской войны Франция также была в своем амплуа. Она открыто поддержала оккупантов, сепаратизм. К сожалению, Франция не собирается отказываться от террористической политики. Совершение акта террора в концертном зале "Крокус" еще раз раскрыло гнусные намерения Франции. Совершив этот террористический акт именно в зале, принадлежащем бизнесмену азербайджанского происхождения, Франция одновременно попыталась подорвать связи между Азербайджаном и Россией. Франция подстрекает к убийствам безвинных людей в своих гнусных интересах. Мировое сообщество должно сказать "стоп" террористическим актам Франции и оказать на эту страну ​​необходимое серьезное давление", - сказала Гусейнова.

Депутат Милли Меджлиса Вугар Искендеров сказал Trend, что Франция, признанная в мире зачинщиком колониальной политики, оккупационных войн в отдельных регионах, также поддерживает терроризм.

"И есть реальные факты. Франция оказывала поддержу различным террористическим организация. В целом отношения Франции с международным терроризмом не новы. Например, связи цементного завода, принадлежащего французской компании "Lafarge" и действующего на территории Сирии, с ИГ известны всему миру. Так, два года назад сотни езидов подали в суд на производителя цемента "Lafarge", обвинив одну из крупнейших в мире цементных компаний в финансировании террористической организации ИГ. В иске, поданном в Федеральный суд США в Нью-Йорке, подчеркивалось, что компания "Lafarge" вступила в сговор с этой группировкой, подстрекая ИГ к международным террористическим актам. В программе, подготовленной на турецком канале "TRT World", также говорилось о поддержке этого завода террористами", - сказал В.Искендеров.

Депутат отметил, что Франция также оказывает самую широкую поддержку армянскому терроризму.

"Следствием этого является то, что одним из главных очагов армянской террористической организации АСАЛА является именно Франция. На днях стало известно, что Франция уже перешла от поддержки террористов к заказу им различных террористических преступлений. Заместитель руководителя Совета безопасности России Д.Медведев заявил, что за терактом в Москве стоят Франция и Макрон. Сказанное Д.Медведевым не случайно, и соответствующие структуры России имеют более обширные сведения об этом. С другой стороны, не случайно французские спецслужбы совершили этот террор в концертном зале "Крокус", принадлежащем бизнесменам азербайджанского происхождения. Тем самым, с одной стороны, была поставлена цель создать в России внутренний конфликт, разлад на религиозной и этнической почве, а с другой - подорвать связи между Азербайджаном и Россией. Считаю, что мировое сообщество должно дать необходимую правовую оценку этим террористическим действиям Франции, французское государство следует осудить", - добавил Искендеров.

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