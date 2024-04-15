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Азербайджан является региональным лидером, вносящим вклад в глобальную безопасность (Видеоинтервью)

Политика Материалы 15 апреля 2024 21:01 (UTC +04:00)
Азербайджан является региональным лидером, вносящим вклад в глобальную безопасность (Видеоинтервью)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан является региональным лидером, вносящим вклад в глобальную безопасность.

Об этом сказал Trend в понедельник политолог Ильяс Гусейнов.

Он отметил, что современная система международных отношений характеризуется войнами, анархией, присутствуют проблемы беженцев. "Азербайджан находится в таком географической регионе, где северный и южный соседи страны в той или иной форме вовлечены в глобальные войны. Все это формирует новые вызовы и для системы региональной безопасности", - сказал политолог.

Гусейнов подчеркнул, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет. "Наша страна является "островом стабильности", внося вклад в глобальную безопасность", - сказал он.

Представляем вниманию читателей видеоинтервью.

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