Община Западного Азербайджана резко осудила злоупотребление именем профессора Лемкина

БАКУ /Trend/ - В последнее время структура под названием «Институт Лемкина по предотвращению геноцида» регулярно выступает против Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана (ОЗА).

Деятельность этой конторы, закрывающей глаза на тот факт, что в Армении нет ни одного азербайджанца, а также на многочисленные акты геноцида, совершенные этим государством, в течение почти 30 лет удерживавшим под оккупацией территории Азербайджана, состоит, можно сказать, исключительно из очернения Азербайджана, говорится в заявлении.

В Общине отметили, что истинные причины рвения этого фиктивного учреждения становятся известны при тщательном изучении опубликованной в открытых источниках информации о его "деятельности".

«Этот «институт», финансируемый находящимися под следствием в Азербайджане по обвинению в финансировании терроризма мошенником Рубеном Варданяном и еще одним мошенником Нубаром Афяном, на самом деле представляет собой группу наемных писак. Неудивительно, что в составе организации представлены радикальные элементы армянской диаспоры, такие как Э.Погосян и Л.Мирзоян. Община Западного Азербайджана резко осуждает клевету этих кругов на Азербайджан и злоупотребление с целью проведения этих гнусных действий именем профессора Рафаэля Лемкина (1900–1959), сыгравшего важную роль в формировании международной борьбы против геноцида. Община призывает государства, международные организации и гражданское общество бороться с подобными дезинформационными кампаниями, проводимыми радикальными армянскими националистическими кругами», - подчеркивается в заявлении ОЗА.

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